Mps, morte David Rossi. Via libera dalla Camera alla commissione d'inchiesta

Morte David Rossi: il via libera dalla camera con 303 sì alla commissione d'inchiesta

Via libera da parte dell'aula della Camera con 303 sì e 1 contrario, in via definitiva, alla proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, responsabile dell'area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena (Mps), trovato senza vita il 6 marzo del 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica della banca di Rocca Salimbeni. La Commissione sarà composta, come prevede la pdl a prima firma Walter Rizzetto (FdI) poi modificata dalle commissioni Giustizia e Finanze della Camera, da venti deputati nominati dal presidente di Montecitorio. La commissione, viene previsto, al termine dei propri lavori presenterà una relazione all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta e, nel corso della sua attività, potrà svolgere indagini ed esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

M5S: "Grande soddisfazione per l'ok alla commisione d'inchiesta"

"Ci siamo battuti sin dall’inizio per far sì che, sulla drammatica vicenda della morte di David Rossi, si facesse un serio e accurato approfondimento, dato che rimangono ancora diverse ombre. Per questo esprimiamo grande soddisfazione per il voto trasversale che oggi, alla Camera, ha portato all’istituzione della relativa commissione d’inchiesta parlamentare. Faremo di tutto per fare luce sulla vicenda, nel rispetto dei famigliari, della città di Siena e dell’Italia tutta, che non merita un altro caso oscuro. Solo dove c’è verità ci può essere democrazia". È quanto affermato, in una nota, dai deputati della Commissione Giustizia e della Commissione Finanze della Camera, nel giorno in cui approda in aula la proposta di legge per l’istituzione della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi.