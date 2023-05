Murgia scherza: "Se non schiatto tra un mese è maleducazione" - VIDEO

Michela Murgia scherza sul tumore durante uno spettacolo al teatro Carcano: "Voci sulla mia morte sono grandemente esagerate. Se non schiatto entro un mese è maleducazione"

Michela Murgia sta affrontando il tumore al rene incurabile al quarto stadio che l'ha colpita con una certa serenita. Dopo essersi rasata i capelli in diretta sui social e aver raccolto attorno a sé tutti gli amici e familiari per gli ultimi giorni, la scrittrice ha scherzato sulla malattia al teatro Carcano di Milano, dove l'8 maggio si è esibita insieme a Chiara Valerio nello spettacolo "Chiara Valerio & Michela Murgia. Istruzioni per l’uso".

"Vorrei dire che non so se comportarmi come postuma o ricordarmi che le voci sulla mia morte sono grandemente esagerate. - ha detto Michela Murgia - È il diciottesimo “coccodrillo” che leggo di gente che comunque in vita mi ha anche molto odiato e sono turbata, non so come comportarmi. Se non schiatto entro un mese è maleducazione perché si è creata una tale aspettativa".

(video de La Stampa)