Michela Murgia e la "famiglia allargata": chi sono gli amici e il futuro sposo

Michela Murgia e la famiglia queer "allargata"

Michela Murgia ha affidato al Corriere la rivelazione della sua malattia, o meglio dire, della sua prognosi infausta. Tuttavia, come ha scritto su Repubblica Chiara Valerio, carissima amica della scrittrice 50enne: “La morte non è una notizia, non è nemmeno una cosa solenne, è la verità di ciascuno”. E infatti, Michela Murgia ha affiancato alla narrazione di quella parte di sé - “il cancro non è una cosa che ho, è una cosa che sono” - quella, ben più diffusa, sulla rete di persone che ha scelto come propria famiglia, di vita e non di sangue, “in cui le relazioni contano più dei ruoli”. La sua famiglia queer - come la definisce Murgia - per cui ha comprato una grande casa con dieci posti letto dove stare tutti insieme”.

Chi è la famiglia queer di Michela Murgia

In questa rete familiare “atipica” compare tra i primi posti senz’altro la scrittrice Chiara Tagliaferri - compagna dell’ex direttore del Salone del libro Nicola Lagioia e co-autrice con Murgia del podcast Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi, diventato poi un libro a quattro mani edito da Mondadori. Si prosegue con la scrittrice e matematica Chiara Valerio. E ancora il cantante lirico Francesco Leone, gli attivisti Michele Anghileri e Cathy La Torre - “l’avvocata social” per i diritti Lgbtqia+ - e ovviamente, lo scrittore Roberto Saviano, con cui condivide una comunanza di valori e di intenti di lungo corso.