Napoli, furto in banca con inseguimento: morto un poliziotto di Secondigliano

Pasquale Apicella, l’agente deceduto, aveva 37 anni ed era in servizio a Napoli nel commissariato di Secondigliano. Era intervenuto insieme ai colleghi dopo la segnalazione di un furto in un istituto di credito in via Abate Minichini, Credit Agricole, in cui dei ladri avevano assaltato un bancomat.

L'auto dei delinquenti si era già allontanata dalla banca e aveva imboccato contromano via Calata Capodichino per dileguarsi. Qui ha impattato contro quella della pattuglia che era all'inseguimento. Lo scontro è stato violentissimo e per l'agente scelto, che si trovava alla guida, non c'è stato niente da fare. Due dei ladri sono stati arrestati. Un terzo è fuggito.

Il questore Alessandro Giuliano ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima.