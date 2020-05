'Ndrangheta, operazione "Waterfront", indagato anche deputato Lega. ECCO CHI É

'Ndrangheta: indagato deputato Lega Domenico Furgiuele

C'è il deputato della Lega Domenico Furgiuele fra le persone indagate nell'ambito dell'operazione "Waterfront" della Dda e della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Il parlamentare deve rispondere di turbata libertà degli incanti in qualità di ex legale rappresentante di una delle ditte coinvolte nell'operazione". Furgiuele è indagato nella qualità di legale rappresentante, carica che ha ricoperto fino al 2 maggio 2018, della Terina Costruzioni srl con sede a Lamezia Terme.

Due gli episodi di turbativa di gara, relativi a fatti avvenuti nel 2015 e nel 2016, contestati dal procuratore aggiunto Calogero Paci e dal sostituto procuratore Gianluca Gelso al deputato leghista, in concorso: per l'eliporto a supporto dell'ospedale di Polistena e per lavori di viabilità nel Comune di San Giorgio Morgeto. Secondo l'accusa, Furgiuele e altri rappresentanti legali di altre imprese avrebbero messo a disposizione le società per la presentazione di un’offerta, concordata con le altre imprese partecipanti a un cartello illecito, per condizionare il risultato finale della gara a loro favore.