Nembro e Alzano, Cts chiese zona rossa il 3 marzo: l'8 ci fu il lockdown

Il 3 marzo scorso, il Comitato tecnico scientifico nazionale proponeva "di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due Comuni al fine di limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue". I due comuni di cui si parla nel verbale pubblicato dall'Eco di Bergamo sono Alzano Lombardo e Nembro. L'invito era rivolto al governo, dopo la crescita impetuosa dei contagi che era stata comunicata dalla Regione Lombardia all'Istituto Superiore della Sanità.

Due giorni dopo, arrivarono in provincia di Bergamo 250 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, pronti a 'sigillare' i confini dei due Comuni della Valseriana che però non sarebbero mai entrati in azione. "Ciascuno dei due paesi - si legge ancora nel verbale - ha fatto registrare attualmente oltre 20 casi, con molta probabilità ascrivibili ad un'unica catena di trasmissione. Ne risulta pertanto che l'R0 (indice di contagio, ndr) è sicuramente superiore a 1, il che costituisce un indicatore di alto rischio di un’ulteriore diffusione del contagio". Dopo avere esposto queste considerazioni, il 'suggerimento' degli esperti di adottare a Nembro e Alzano la 'zona rossa' già istituita nel Lodigiano.

Zona rossa, o meglio arancione, che arriverà l’8 marzo e sarà estesa all’intero territorio nazionale con deroghe precise per la mobilità. Su questo in particolare la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo e ha ascoltato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte come persone informata dei fatti, oltre che il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro degli Interni Luciana Lamorgese.