New York, chiudono i negozi nella metro: colpa del lavoro da remoto

Quasi il 75% dei negozi nella metropolitana di New York sono vuoti. Colpa della pandemia e del lavoro da remoto

I negozi che si trovano all'interno della metropolitana di New York stanno inesorabilmente scomparendo. Come riporta il New York Times, quasi il 75% delle attività commerciali gestite dalla Metropolitan Transportation Authority sono ormai vuote. A Columbus Circle è aperto solo uno dei 40 negozi inaugurati ormai 8 anni fa nel mercato sotterraneo. Il Fulton Center nella stazione di Lower Manhattan è quasi vuoto e lo stesso vale per le vetrine di Port Authority e Rockefeller Center.

Per la MTA questa situazione nasce da prima della pandemia di Covid ma so è ulteriormente aggravata con l'aumento del lavoro da remoto o ibrido. L'agenzia sta quindi pensando di riempire gli spazi vuoti con attività alternative ai negozi come mostre d'arte o iniziative per gli artisti di strada.