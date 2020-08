Niente lockdown e blocchi tra Regioni. Covid, Speranza nega nuove restrizioni

Un appello alla calma è arrivato dal ministro della Salute Roberto Speranza, le cui dichiarazioni sono state pubblicate oggi da Repubblica. Speranza ha detto che il paese non si trova in una situazione che richieda lockdown e blocchi regionali. "Calma, non ci troviamo in questa situazione. Io sono sempre stato e ancora sono per la massima prudenza. Ma bisogna mantenere la calma. Il nostro Paese non si trova nelle condizioni di dover attivare queste misure. Proprio no", ha affermato il ministro. Rispetto all'ipotesi di chiusure interregionali, anche alla luce del "caso Sardegna", Speranza ricorda che "già domani si terrà un nuovo incontro per definire e concordare la linea di azioni. E' chiaro che bisogna stare tranquilli, non si deve esagerare. Ma sono convinto che già in questo incontro si converrà un metodo di procedere comune". Speranza ha assicurato che la situazione è "diversa" da quella della prima fase dell'epidemia e, poiché l'età media dei nuovi contagiati è di trent'anni, "molti non hanno nemmeno bisogno di cure". I reparti di terapia intensiva sono "lontani da un pericolo di saturazione". Ma, per cercare di contenere il ritmo dei contagi e impedire che l'età media si innalzi, l'appello è alla responsabilità, soprattutto dei giovani.