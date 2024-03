Nizza Monferrato, la figlia 18enne uccide il padre a coltellate: arrestata

Omicidio in famiglia nell’Astigiano. Venerdì sera Akhyad Sulaev, 50 anni è stato ucciso a coltellate dalla figlia Makka, 18 anni, nell’ appartamento di famiglia in via San Giovanni, a Nizza Monferrato, nell’Astigiano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Canelli e Nizza Monferrato ai quali sono state affidate le indagini coordinate dal pm Andrea Trucano della procura di Alessandria. La ragazza è in stato di arresto. Come riporta Fanpage, è stata lei a colpire il padre con delle coltellate all’addome. Soccorso dai medici del 118, l’uomo è morto poco dopo. La famiglia – che comprende anche la mamma e tre fratelli più piccoli della giovane arrestata – è immigrata in Piemonte alcuni anni fa, sono originari del Caucaso. Secondo quanto emerso finora, sono tutti musulmani osservanti, la diciottenne indossava l’hijab anche quando sono arrivati i Carabinieri. Del movente non si sa ancora nulla.

Dopo l’omicidio di ieri sera la ragazza è stata trovata in casa, paralizzata dalla paura. Si sarebbe consegnata subito ai militari. L’hanno portata in caserma per interrogarla davanti al PM Andrea Trucano della Procura di Alessandria, quindi è scattato l'arresto.

Sul caso lavorano i Carabinieri che stanno valutando tutte le ipotesi, anche le voci di un improvviso licenziamento dell’uomo dal ristorante in cui lavorava, per capire un eventuale collegamento con la lite e le coltellate.