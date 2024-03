"Chico Forti tornerà in Italia", l'annuncio clamoroso di Meloni da Washington

Italia-Usa: Meloni, Chico Forti torna in Italia

"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Usa è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale che ringrazio". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video registrato a Washington, dove è arrivata ieri per un incontro con il presidente Joe Biden. "È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo Chico in Italia", aggiunge Meloni.

Chico Forti ex velista e produttore televisivo che negli anni Novanta si è trasferito negli Stati Uniti è stato condannato, dopo un processo durato appena 24 giorni, all'ergastolo senza condizionale, con l'accusa di omicidio perché ritenuto colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio". Da allora, è rimasto rinchiuso nel Dade Correctional Institution di Florida City, un carcere di massima sicurezza nelle vicinanze di Miami.