No Green pass, migliaia di persone in corteo a Milano. Tensione a Torino

No Green pass, migliaia di persone in corteo a Milano

Sindacati e governo. Sono stati questi i principali bersagli dei cori intonati dal popolo No green pass sceso in strada a Milano. In circa 3 mila hanno partecipato al CORTEO non autorizzato che si e' mosso da piazza Fontana per dirigersi verso piazza Duomo. Un CORTEO rumoroso e variegato. Quasi tutti privi di mascherina, hanno scandito piu' volte il grido "liberta' liberta'". Gli unici momenti di tensione, per fortuna mai degenerati, all'inizio del CORTEO in piazza Fontana tra alcuni manifestanti e i giornalisti. Cronisti anche bersaglio dei cori di alcuni no vax che hanno urlato "buffoni, buffoni". Il CORTEO pacifico, scortato dalla polizia, si e' poi snodato per corso Vittorio Emanuele II, percorrendo le vie della movida quasi all'ora dell'aperitivo. Bloccato anche il traffico in zona piazza della Repubblica. Sui cartelli molti messaggi contro la "dittatura sanitaria" e la "schedatura di massa". In CORTEO pure delle croci. Nessuna violenza ma soltanto continui slogan contro Draghi, il governo e i sindacati.

No Green pass corteo a Milano. Striscione: "Solidali non con la Cgil ma con i portuali"

Inequivocabile un grande striscione con su impresso: "Solidali non con la Cgil ma con i portuali". In effetti molti i cartelli in sostegno ai lavoratori del porto di Trieste che in questi giorni stanno protestando contro la certificazione obbligatoria. "Trieste chiama Milano risponde" e' stato uno degli slogan urlati. Alcuni manifestanti hanno poi preso posizione in merito ai disordini di sabato scorso, rivendicando il proprio essere antifascisti. "Il vero antifiscista - recitava un cartello - e' contro il green pass". La manifestazione si e' poi diretta verso la sede della Rai

TORINO, PIAZZA NO GREEN PASS, 'ANDATE AD AIUTARE I PORTI DI GENOVA E TRIESTE'

"Basta ideologie politiche basta protagonismi la piazza deve rimanere unita non arrendetevi. Andate a Genova e Trieste la hanno davvero bisogno di voi". Si è conclusa così, con un appello alla piazza, la manifestazione no green pass organizzata per questo pomeriggio in pazza Castello a TORINO a cui hanno partecipato anche esponenti di Forza Nuova, tra cui Stefano Saija. "Andate a Trieste Genova anche mezza giornata perché i porti italiani hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di tutti noi - ha ribadito dal palco Serena Tagliaferri tra una dei leader del movimento 'No paura day' - per i nostri portuali noi diamo l'anima". I manifestanti si sono quindi, nuovamente radunati in corteo che ora sta attraversando le vie del centro città dietro lo striscione 'Libertà di scelta' e scandendo slogan 'libertà' e 'no green pass'.

GREEN PASS: TORINO, TENSIONI TRA ANARCHICI ED ESTREMA DESTRA A MANIFESTAZIONE

Momenti di tensione questo pomeriggio in piazza Castello a TORINO, dove è in corso l'ormai tradizionale manifestazione del sabato pomeriggio contro il green pass che ha richiamato alcune centinaia di persone. A scaldare il clima tra i manifestanti l'intervento dal palco di un'esponente del movimento anarchico torinese che, facendo riferimento ai fatti accaduti sabato scorso a Roma, ha espresso solidarietà a quanti sono stati coinvolti negli scontri e detto "non facciamoci strumentalizzare dalle destre". Tanto è bastato perché un militante di Forza Nuova presente in piazza si avvicinasse al palco e invitandola a scendere ha urlato "la destra è qua e per i fatti di Roma in carcere ci siamo noi". Al battibecco è seguito un faccia a faccia tra anarchici, antagonisti e militanti di estrema destra. A riportare la calma uno dei leader di 'No paura day', Serena Tagliaferri che ha invitato la piazza a ritrovare l'unita' e a continuare "in una protesta che è di tutti, basta bisticciare tra di noi". Subito dopo è intervenuto anche il leader della Variante Torinese, Marco Liccione che rivolto ai manifestanti ha ammonito: "le ideologie dividono, ci danno dei fascisti, dei comunisti, chi se ne frega, dobbiamo essere uniti. La nostra lotta va al di là delle ideologie".

No Green Pass, manifestazione in centro a Roma

un gruppo di manifestanti si è radunato in piazza del Popolo, al centro di Roma con un grande striscione nero "No Green pass. No allo stato di emergenza. Disertiamo la guerra del capitale". Cori "Libertà" e "Fiducia nello Stato non ne abbiamo. La salute è nostra e non la deleghiamo" intonati dai partecipanti.