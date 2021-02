Offese a Meloni, il rettore dell'università di Siena prende le distanze

Siena, insulti a Giorgia Meloni. Il rettore dell'università prende le distanze

"Peracottara, pesciaiola, con un’ignoranza di tale livello che non ha mai letto un libro, rana dalla bocca larga" sono alcuni degli insulti rivolti dal professor Giovanni Gozzini, storico e docente di Storia contemporanea dell’Università di Siena, verso la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

In merito ai giudizi espressi di recente dal professore Gozzini durante la trasmissione Bene bene Male male del 19 febbraio dell’emittente fiorentina Controradio, prende le distanze il rettore dell'Università di Siena Francesco Frati. All'Adnkronos dice: "Condanno con decisione le offese sgradevoli mosse all’onorevole Meloni dalle quali prendo assolutamentele distanze". Quanto alla possibilità di provvedimenti sottolinea: "Valuteremo eventuali azioni lunedì, ci sono organi competenti per questo, io non ho il potere di sospendere nessuno se non attraverso una procedura che vedremo di avviare la prossima settimana. Abbiamo un collegio di disciplina che raccoglierà i vari elementi per poter valutare e se necessario procedere con provvedimenti disciplinari. So che lui si è scusato – conclude – ma ognuno è responsabile delle proprie azioni".