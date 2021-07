Olanda, giornalista colpito in un agguato. In manette 3 sospetti

Olanda, giornalista lotta tra la vita e la morte dopo un agguato ad Amsterdam. La polizia ha arrestato 3 sospetti. Ferito con 5 colpi d'arma da fuoco, di cui uno alla testa

Il giornalista di cronaca nera, specializzato in questioni relative alla criminalità organizzata, Peter de Vries è rimasto gravemente ferito ieri sera in una sparatoria. "E' stato gravemente ferito e sta lottando per vivere", ha detto il sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, in una conferenza stampa trasmessa in televisione. ''E' un eroe nazionale per tutti noi. Un giornalista raro e coraggioso che ha cercato instancabilmente giustizia'', ha aggiunto. Nel 2019 il giornalista scriveva su Twitter di essere sulla lista nera di un latitante.

Paesi Bassi, Michel: "Attacco a de Vries è attacco ai valori Ue"

"Tanta forza e coraggio alla famiglia e agli amici di Peter de Vries. E' un crimine contro il giornalismo e un attacco ai nostri valori di democrazia e stato di diritto. Continueremo a difendere la libertà di stampa". Sono le parole twittate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che esprime la propria vicinanza a de Vries.

Olanda, Jourova: "Attacco contro la democrazia"

Anche la commissaria europea ha commentato l'accaduto, intervendendo su twitter, dove ha scritto: "I miei pensieri sono con Peter R. de Vries che ora combatte per la sua vita dopo essere stato colpito da un colpo di pistola, con la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi". "E' un attacco alla libertà di stampa, alla democrazia - aggiunge Jourova -. I responsabili dovrebbero essere assicurati alla giustizia. I giornalisti dovrebbero poter lavorare in sicurezza".