Omicidio Marzia Capezzuti, la confessione in video del 15enne arrestato

Omicidio Marzia Capezzuti, la videoconfessione del 15enne arrestato: "L'abbiamo soffocata"

In attesa del processo, emergono dettagli sempre più inquietanti sulla morte di Marzia Capezzuti, la 29enne scomparsa un anno fa e i cui resti furono presumibilmente ritrovati lo scorso 25 ottobre in un casolare tra le colline di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. Avrebbe confessato, infatti, il figlio 15enne della coppia arrestata ieri, 19 aprile, con l'accusa di omicidio, tortura e maltrattamenti, oltre che di occultamento di cadavere. Si tratta di Barbara Vacchiano, "cognata" di Marzia, il suo compagno Damiano Noschese.

E la confessione sarebbe già nelle mani degli inquirenti, in quanto contenuta in una videochiamata su Instagram, quella tra due dei figli della coppia arrestata, Anna e il 15enne che ieri è stato tratto in arresto e destinato a una struttura carceraria per minorenni. Durante la videochiamata, l’adolescente avrebbe detto alla sorella, che gli chiedeva che fine avesse fatto Capezzuti: "L’amm’ affugat’". Tradotto, dall'italiano regionale campano, " L'abbiamo soffocata ".

Nella videochiamata manca l’audio, ma la procura ha provveduto a una perizia labiale. Anna sembra infatti dire al fratellino, in lacrime: “ Tu sei piccolino, non hai fatto niente ”. Proprio il giorno dopo la videochiamata gli inquirenti avevano setacciato il bosco di San Benedetto e i suoi dintorni, scoprendo il corpo di Capezzuti in un casolare abbandonato. È stato predisposto l’esame del Dna come ulteriore conferma, ma all’interno del casolare c’era un’impronta e un dente spezzato appartenuto alla donna.