Ong, volontari mandati allo sbaraglio? Il caso di Silvia Romano monta in rete

“Sono andata in Etiopia, nella bellissima regione del Sidamo, nel 1986. Ci sono andata perché ero chirurgo e mancavano chirurghi. In Africa mancano i tecnici in compenso è ricca di africani che sanno fare un mucchio di lavori”. Così comincia il filmato pubblicato su Facebook e riportato da Affaritaliani.it di Silvana De Mari, medico chirurgo casertana e autrice di molti testi come L'ultima stella a destra della luna e L'ultimo elfo. Volto che in passato ha fatto discutere per le sue prese di posizioni nette su molti temi come l’omosessualità. “Sicuramente meglio degli europei – continua la De Mari - perché loro conoscono il posto. Quindi se siete capaci di amputare un arto, se siete capaci di eseguire un parto, di scavare un pozzo, se siete medici, chirurghi, ostetriche, veterinari o ingegneri, allora se andate nel terzo mondo siete dei soccorritori”.

“Se non sapete fare nessuna di queste cose siete ‘sciaquine’ – dice la De Mari - cioè individui a competenza zero che se ne vanno per il mondo convinti che il mondo sia il loro posto Erasmus, con il loro zainetto e il cellulare per farsi il selfie. Perché se non avete competenze l’unico motivo per andare in terra d’Africa è farvi il selfie con il bambino africano”.

“Negli anni 80 in Italia fu fatta una legge terribile. Era il periodo dell’Anonima sequestri, molte persone venivano sequestrate. Fu fatta una legge atroce: qualsiasi cosa succeda non puoi pagare il riscatto altrimenti ti imputiamo per concorso in sequestro di persona. Questo pose fine ai sequestri. Facciamo immediatamente questa legge: la ‘sciaquina’ che se ne va in giro per il mondo comincia ad avere chiaro in mente il popolo italiano non le pagherà la vacanza studio”.

Parecchi i commenti di approvazione sotto il video pubblicato. “Brava Dottoressa! ha riassunto cio' che pensavo anch'io!!!” scrive un utente. “Concordo pienamente” e “Condivido ogni parola” le note di altri iscritti a Facebook. Il web in sostanza si pone la questione dei volontari e più nello specifico se questi volontari che scelgono di andare nei Paesi del ‘Terzo mondo’ abbiano l’adeguata competenza e preparazione per poter dare un contributo reale.

Silvia Romano si è laureata a Milano in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani, dopo il diploma all'istituto tecnico per le attività sociali 'Giulio Nattà. È sicuramente vero che le competenze tecnico-sanitarie sono fondamentali ma non si può negare quanto sia importante allo stesso tempo, il lato umano. Il sostegno emotivo ed empatico che una operatrice può fornire alle persone del posto. Infatti esistono dei titoli di studio in tale direzione che la volontaria milanese ha affrontato e superato negli anni prima di partire per il Kenya.

Minacce e insulti social a Silvia Romano: la Procura di Milano apre inchiesta

Nelle ultime ore la rete si è divisa: da una parte messaggi di apprezzamento e stima nei suoi confronti, dall'altra messaggi violenti e insulti che hanno portato il responsabile dell'antiterrorismo milanese, Alberto Nobili ad aprire una indagine. L'ipotesi, contro ignoti, è di minacce aggravate. La casa dove Silvia Romano è rientrata ieri è stata sorvegliata per tutta la notte e anche stamattina da poliziotti e carabinieri.