Orsa Ji4, l’Ue dà l'ok all’abbattimento: “È previsto, ma a certe condizioni"

Orsa Jj4, l'Ue sull'abbattimento richiama la direttiva Habitat

Il caso dell’Orsa Jj4, “colpevole” di aver aggredito e ucciso il giovane runner Andrea Papi nei boschi di Caldés, in Trentino, continua a infiammare il dibattito. Sotto la geografia di continui elementi e posizioni che non trova un assestamento, giunge anche la posizione dell’Unione europea. In proposito, un portavoce della Commissione ha dichiarato che: “La direttiva europea Habitat prevede la possibilità per le autorità nazionali di autorizzare la cattura o uccisione di esemplari di specie protette, a determinate condizioni, anche nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica”. In realtà, la posizione dei piani alti di Bruxelles però non è esattamente a sfavore dell’animale selvatico, non a caso è da molto tempo che vengono messe in campo numerose politiche di ripopolamento dei grandi predatori.