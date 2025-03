Palazzina crollata a Bari, l'unica dispersa è una 72enne. Ma "qualcuno abitava lì di nascosto"

Palazzina crollata a Bari, l'ordinanza di sgombero e le macerie: manca all'appello una donna

Corsa contro il tempo, dopo il crollo di una palazzina a Bari, sotto le macerie potrebbe esserci una donna, si tratta di una 72enne che avrebbe ignorato l'ordinanza comunale di sgombero. Quella palazzina, infatti, situata in via De Amicis, angolo via Pinto al quartiere Carrassi di Bari, di cinque piani era da tempo sotto osservazione in quanto pericolante, da qui il provvedimento per abbandonarla. Ma manca all'appello appunto una donna di 72 anni. A dare l'allarme sulla sua assenza la figlia. Si è provato anche a chiamarla al telefonino ma suonava a vuoto.

Alcuni abitanti di una palazzina attigua stanotte sono stati ospitati per sicurezza in strutture di ricovero messe a disposizione dal Comune, presso parenti e camere rese disponibili da un hotel. Ma le autorità non escludono che in quel palazzo potessero trovarsi anche altre persone, potrebbe esserci "qualcuno che lo abitava di nascosto". Il sindaco Vito Leccese: "L'ordinanza di sgombero era scattata da un anno, dal 24 febbraio 2024 e i lavori di ristrutturazione erano iniziati da qualche giorno".