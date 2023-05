Palermo, 32enne ucciso: non aveva pagato l'affitto

Palermo, ucciso un 32enne a colpi d'arma da fuoco nella borgata di Boccadifalco

Un 32enne, Aleandro Guadagna, è stato assassinato questa mattina a Palermo a colpi di arma da fuoco. L’omicidio è avvenuto in via Mulino 32 - borgata di Boccadifalco - nella periferia sud del capoluogo sicialiano.

L’area è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite scoppiata per motivi economici, in particolare, per affitti non pagati.

Palermo, individuato il presunto autore del delitto

I carabinieri del comando provinciale hanno individuato il proprietario dell'immobile. In un primo memento i militari si sono presentati dall'uomo senza trovarlo.

I suoi familiari hanno raccontato che era uscito presto da casa e aveva lasciato una lettera in cui scriveva che stava andando a incontrare l'inquilino per sistemare la questione degli affitti non pagati.

A detta dei parenti, nessuno avrebbe mai immaginato che potesse finire così. L'uomo al momento si trova in caserma sotto interrogatorio, dopo il quale verrà convalidato o meno l'arresto.