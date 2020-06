Palermo, 4 arresti per droga: sgominata banda, vendeva hashish anche ai minori

Palermo, vendevano droga anche ai minori: arrestati

Nella notte tra il 18 e il 19 giugno i carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno arrestato 4 persone, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare hashish. L’operazione, denominata 'Easy drug', ha permesso agli investigatori, coordinati dalla procura di Termini Imerese, di risalire la filiera dello spaccio che riforniva Misilmeri.

I quattro arrestati, già con precedenti specifici, in esecuzione ad un ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del gip di Termini Imerese, sono stati portati in carcere. Sono un 20enne e un 24enne italiani e due marocchini di 44 e 26 anni. Otto complessivamente le persone indagate.

I carabinieri hanno avviato l’indagine nel marzo 2019, per concluderla nel mese di agosto stesso anno. Attraverso pedinamenti e servizi di osservazione, gli investigatori hanno potuto documentare numerosissimi episodi di spaccio al dettaglio di hashish da parte degli indagati nei confronti di altrettanti ragazzi, alcuni dei quali pure minorenni.

I pusher curavano lo spaccio su Misilmeri (Via Cialdini, angolo Via Roma e nella vicina Piazza Cosmo Guastella) e davanti ad alcuni locali del centro. Gli incontri tra cliente e spacciatore non necessitavano di preventiva organizzazione: ogni assuntore conosceva già il luogo dove andare e alla vista dello spacciatore si avvicinava per l’acquisto. Durante le indagini i carabinieri hanno effettuato riscontri fermando diversi assuntori in possesso dello stupefacente precedentemente acquistato e segnalato alla Prefettura decine di clienti come assuntori.