Palermo, auto piomba su palazzo comunale: 2 feriti, grave usciere

Palermo, un'auto piomba sul portone del palazzo comunale: feriti la donna alla guida e l'usciere

Incidente questa mattina in via Giuseppe Garibaldi, a Palermo, quando un’auto, una Citroen C3, ha sfondato il portone degli uffici comunali Settore Risorse Umane, finendo su un usciere che è rimasto ferito. Alla guida vettura c’era una donna che, secondo una prima ricostruzione, era entrata con la vettura nel cortile del palazzo nobiliare Ajutamicristo per lasciare qualcuno. Uscendo si sarebbe sentita male perdendo il controllo della vettura, e finendo sul portone del palazzo comunale abbattendolo insieme alle suppellettili che c’erano dentro, per poi finire la corsa contro un altro portone che si trova alla fine dell’atrio.

L'usciere che si trovava in servizio è stato colpito in pieno e ha riportato diverse fratture. Scattati i soccorsi, sul posto sono giunti Polizia, Vigili urbani e due ambulanze; una ha trasportato la donna, anch'ella ferita, all'ospedale Civico di Palermo e un'altra ha condotto l'usciere comunale al Policlinico. Della conducente non si conoscono le condizioni, mentre l’uomo è grave.