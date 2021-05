Palermo, coltiva e vende cannabis ma ha il reddito di cittadinanza: arrestato

Pusher e coltivatore di cannabis, ma con il reddito di cittadinanza a Partinico (Palermo): arrestato.

I Carabinieri hanno messo in arresto a Partinico un 59enne, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione alla periferia della città hanno trovato quasi due chili di marijuana, 19 piante di cannabis e 65 cime di piante in fase di essiccazione, oltre a vario materiale per la coltivazione della droga.

I tecnici dell'Enel hanno verificato, inoltre, che la casa era collegata abusivamente alla rete elettrica, e per questo motivo l'uomo dovrà rispondere anche di furto aggravato. Dagli accertamenti è poi emerso che il 59enne è percettore del reddito di cittadinanza, ragion per cui sono state avviate le pratiche per la sospensione del beneficio. L'uomo è stato posto ai domiciliari.