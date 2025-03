Palermo, edilizia letale: operaio muore cadendo dal tetto di una villa. Ennesima tragedia sul lavoro

Incidenti lavoro, operaio morto nel Palermitano: "Edilizia letale"

Incidente sul lavoro a Monreale, in provincia di Palermo. Morto un operaio di 55 anni, Antonio Alongi, all’interno di una abitazione, sulla strada che porta alla frazione di San Martino delle Scale. L'uomo stava lavorando sul tetto di una villetta a due elevazioni, quando è precipitato da un'altezza di tre metri.

"Da chiarire bene la dinamica ma di certo, con oltre sei mila casi di infortuni sul lavoro solo lo scorso anno, il nostro territorio si conferma fra i più colpiti da questa vera e propria emergenza", afferma Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani.

"Lo ribadiamo servono subito politiche mirate di prevenzione e misure specifiche per settore e territorio - aggiunge - partendo proprio dallo studio dell'incidenza del fenomeno. La sinergia fra tutte le realtà che si occupano del tema deve essere alla base di ogni strategia futura".

Per il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese, "è sempre il settore edile ad essere quello più colpito, se non si interviene con adeguati dispositivi di sicurezza, prevenzione e controlli nei cantieri, i rischi corsi da questi lavoratori non potranno mai essere eliminati. Fondamentali potrebbero essere le nuove tecnologie per creare ambienti di lavoro sicuri".