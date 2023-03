Papa Francesco ai cardinali: "Basta privilegi. Da oggi l'affitto lo pagate"

Papa Francesco e la stretta sugli affitti. Il documento segreto

Continua la rivoluzione di Papa Francesco all'interno della Chiesa. Il Pontefice adesso ha messo nel mirino i privilegi dei cardinali e in particolare le agevolazioni sugli affitti. Il documento segreto svelato da Il Domani - contiene un messaggio chiaro, che arriva direttamente da Bergoglio: tutti gli inquilini delle case degli enti vaticani devono cominciare a pagare affitti adeguati. In caso contrario cardinali, capi dicastero, presidenti, dirigenti e uditori della Sacra Rota dovranno lasciare gli appartamenti alla scadenza del contratto. Per i fan del papa finalmente Francesco mette mano "a privilegi che durano da anni". Per altri la decisione si spiega con le difficoltà del bilancio. I nemici: "Solo demagogia. E sarà lui a decidere chi pagherà e chi no".

Papa Francesco potrebbe presto firmare un provvedimento che abolisce il godimento a tariffe preferenziali degli immobili di proprietà degli enti che fanno riferimento alla Santa Sede per far fronte alla necessità finanziarie del Vaticano, anche nella prospettiva di destinare nuove risorse ai bisognosi. Non ci sono ancora conferme ufficiali in merito, ma anticipazioni della possibile mossa del Papa sono state pubblicate dal sito Messa in latino. I privilegi in questione che spettano oggi agli operatori della Curia sono ad esempio l’alloggio gratuito o il cosiddetto «contributo alloggio» che fa compartecipare al canone di locazione o alle spese della stanza o casa. Ora però tutto potrebbe cambiare e i canoni potrebbero diventare al pari di quelli di ogni altro inquilino ospitato.