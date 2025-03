Papa Francesco, il bollettino del Vaticano è tutt'altro che rassicurante: "Non è in pericolo di vita, ma..."

Papa Francesco, ecco il nuovo bollettino del Vaticano

I medici hanno sciolto la prognosi ritenendo che il Papa non sia "in imminente pericolo di vita rispetto alla infezione con cui è arrivato, ma il quadro resta complesso, evidentemente si temono altri pericoli". Lo sottolineano fonti vaticane dopo il bollettino medico serale.

"In questa situazione di stabilità non vedono pericoli imminenti, ma deve continuare la terapia farmacologica in ospedale, in ambiente protetto. Resta la cautela dei medici perché il quadro complesso può generare altri pericoli", spiegano le fonti.