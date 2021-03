Papa: “Mafia? Scambiano per fede l’idolatria”. E sull’acqua: “Non è una merce"

Papa Francesco torna a denunciare il cammino di morte della mafia, che si irrobustisce con la corruzione e prospera sulla debolezza del sistema economico e sociale indotta dall'epidemia di coronavirus. Sistemi di potere, dice, che sono "contrari al Vangelo di Cristo" ed in cui si scambia "la fede con l'idolatria". In Italia, ha ricordato Bergoglio dopo la preghiera dell'Angelus, anche oggi recitata non affacciandosi dalla finestra dello studio ma rimanendo all'interno della biblioteca del Palazzo Apostolico, "oggi si celebra la giornata

Questa mattina il presidente del Consiglio Mario Draghi, accompagnato dalla moglie, ha partecipato alla messa all'Altare della Cattedra, in forma strettamente personale e privata. Draghi è arrivato intorno alle 9.25 e ha lasciato San Pietro poco prima delle dieci.

della memoria per le vittime di mafia". Le mafie "sono presenti in varie parti del mondo e sfruttano la pandemia arricchendosi con la corruzione", ha scandito, "San Giovanni Paolo II ne denuncio' la cultura di morte, Benedetto XVI le defini' strade di morte". Sono, ha proseguito, "strutture contrarie al Vangelo di Cristo" che "scambiano la fede con l'idolatria. Preghiamo allora per le vittime e rinnoviamo l'impegno contro le mafie".

Il Santo Padre ha parlato anche dell'acqua, definendola "Sorella Acqua". Non è una "merce", ma un simbolo universale di vita e di salute", ha scandito Francesco al termine dell'Angelus. "In troppi", ha sottolineato" hanno accesso insufficiente all'acqua, e magari solo ad acqua inquinata". Invece si tratta di un bene primario che non puo' essere negato, perche' garantisce sopravvivenza e condizioni igieniche dignitose.