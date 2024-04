Parchi di Sicilia e Calabria: le più belle ciclovie del Sud

Anche il Sud investe nel cicloturismo: ecco alcune destinazioni da non perdere per chi viaggia in bicicletta

La scorsa settimana a Bologna si è svolta la Fiera del Cicloturismo, appuntamento imperdibile per gli amanti delle due ruote. L'Emilia Romagna è conosciuta per i suoi percorsi appositi per le biciclette ma come riporta wisesociety.it, forse in pochi sanno che anche al Sud si possono trovare altrettante ciclovie da non perdere. Non è infatti un acaso che stando al rapporto Isnart 2023 i turisti su due ruote nelle Regioni del Meridione, con Puglia e Basilicata al primi posti, sono cresciuti dal 7% del 2019 al 17,4% del 2022.

Una delle ciclovie più belle è quella dei Parchi di Sicilia, che con le sue piste vi permette di immergervi nlla natura partendo dalle coste ioniche e tirreniche fino alle falde dell'Etna:

il Parco fluviale dell’alcantara

il Parco dell’Etnna

il Parco delle Madonie

il Parco Naturale dei Nebrodi

Abbiamo poi i parchi naturali della Calabria, con ben quattro aree protette per una superficie di oltre 300mila ettari. Nel 2021 alla Ciclovia dei Parchi calabrese è stato assegnato l’Oscar del Cicloturismo “Italian Green Road Award”:

Parco Nazionale del Pollino

Gambarie in Aspromonte

Parco della Sila

Parco delle Serre calabresi

In Basilicata ci sono ben 21 itinerari che toccano 81 borghi e 124 punti di interesse come:

cantine dell'Aglianico DOC

percorso da Venosa a Oppio Lucano

via Verde da Matera alle Dolomiti Lucan

In Puglia si può pedale su percorso "acquatico" lungo il Tavoliere delle Puglie. La ciclovia parte da Cisternino a Ceglie Messapica per un totale di 16 chilometri. A breve si aggiungeranno altri 8 Km fino a Monte Fellone in agro di Martina Franca. Inoltre nel 2026 la ciclovia si estenderà fino a 192 km e verrà connessa con i più importanti percorsi europei.