Passaporto vaccinale, l'Oms si oppone: "Discrimina i paesi senza risorse"

Il comitato di emergenza dell'Oms sul Covid-19 dice no all'introduzione di un passaporto vaccinale per i viaggiatori internazionali. "Discrimina i paesi senza risorse, e non c'è prova che i vaccinati non contraggano il coronavirus".

La settima riunione del comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità sul Covid-19 si è svolta lo scorso 15 aprile, ma le sue conclusioni sono state rese note solo qualche giorno dopo. Gli esperti di Ginevra ritengono che non si debba "richiedere la prova della vaccinazione come condizione di ingresso" per i viaggiatori internazionali. E questo per due ragioni: "Le prove limitate (per quanto in aumento) a proposito dei risultati del vaccino nel ridurre la trasmissione" del virus, e "la persistente disuguaglianza nella distribuzione globale dei vaccini". La richiesta avanzata ai paesi che stiano pensando a questa soluzione è dunque quella di "riconoscere che il requisito della prova della vaccinazione può esacerbare le disuguaglianze e promuovere una libertà di movimento differenziata".

La presa di posizione dell'Oms arriva in un momento in cui diversi stati stanno considerando l'utilizzo di un passaporto sanitario per consentire di nuovo i viaggi, ma anche per altri tipi di attività, ad esempio quelle sportive: idea che ha provocato anche critiche e preoccupazioni su possibili discriminazioni e salvaguardia della privacy. In particolare, l'Unione Europea ha presentato il suo progetto sul tema, la Cina ha già lanciato la sua versione, mentre le compagnie aeree sono al lavoro nell'ottica di poter ricominciare a volare con aerei "Covid free". Al contrario, la Casa Bianca ha affermato che non imporrà il passaporto sanitario, aggiungendo però di ritenere il settore privato libero di muoversi in questo senso.