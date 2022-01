Personaggi dell’anno scelti dai lettori di Affari: Salvini, Del Vecchio e...

Personaggi dell'anno 2021, i sette profili scelti dai lettori di Affaritaliani.it

Matteo Salvini in politica, Mario Draghi in economia, Leonardo Del Vecchio in finanza, Xi Jinping in politica estera, Marcell Jacobs nello sport, Alberto Angela nella cultura e i Maneskin negli spettacoli. Sono questi i sette personaggi dell’anno scelti dai lettori di Affaritaliani.it in un sondaggio a eliminazione durato cinque giorni. La redazione ha selezionato i personaggi del 2021 più influenti per ogni settore. Si è partiti con una rosa di 5 nomi (7 in politica) per ogni ambito che day by day è stata sfoltita.

Il sondaggio è stato caratterizzato da grandi sorprese ed esclusioni eccellenti. Figure iconiche come Chiara Ferragni e Fedez e uomini vincenti come il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini sono stati eliminati anzitempo dalla corsa al miglior personaggio dell'anno 2021.

In politica, un po' a sorpresa, ha vinto il "premio" di personaggio dell'anno il leader della Lega Matteo Salvini battendo la folta e prestigiosa concorrenza composta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio Mario Draghi (che correva anche per il miglior personaggio dell'anno nell'ambito economico) e infine la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

In economia il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato premiato come il personaggio più influente nell'ambito superando la governatrice della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, il segretario della Cgil Maurizio Landini, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il governatore della Banca Centrale degli Stati Uniti (Fed) Jerome Powell.

Leonardo Del Vecchio è l'uomo della finanza del 2021. Il patron di Luxottica ha vinto contro il Ceo di Apple Tim Cook, il Ceo di Generali Philippe Donnet, l'editore e imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e il Ceo di Tesla Elon Musk.

In politica estera il personaggio dell'anno premiato dai lettori è il presidente cinese Xi Jinping. Battuto il presidente francese Emmanuel Macron, il premier israeliano Naftali Bennett il neocancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente statunitense Joe Biden.

Non finiscono i trionfi di Marcell Jacobs. Anche i lettori di Affari lo hanno premiato come miglior personaggio sportivo dell'anno eliminando per un soffio la sciatrice Sofia Goggia e battendo con distacco la stella della pallavolo Paola Egonu, il saltatore in alto Gianmarco Tamberi e il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.

Leader negli ascolti e anche nei sondaggi, il divulgatore e documentarista Alberto Angela è il personaggio dell'anno nell'ambito della cultura. Battuta la scrittrice Stefania Auci, la senatrice a vita Liliana Segre, la scrittrice Edith Bruck e il regista Paolo Sorrentino.

Maneskin pigliatutto. La band romana ha superato la cantante pop Elodie, l'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, il cantante Fedez, l'attrice Kasia Smutniak e la presentatrice Caterina Balivo.