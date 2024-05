Open Loop Transit: Nexi sigla due partnership strategiche con JCB e UnionPay

Nexi, siglata partnership con JCB e UnionPay. Roma è la prima città europea a offrire ai cittadini asiatici il servizio Open Loop Transit

Salire sui mezzi pubblici e acquistare il titolo di viaggio semplicemente avvicinando la propria carta di pagamento contactless, o smartphone (a cui è collegata la carta), ai tornelli o ai lettori abilitati: Roma è la prima città in Europa ad offrire questo servizio ai cittadini asiatici in possesso di carte contactless dei circuiti internazionali JCB e UnionPay.

Il servizio, comunemente denominato Open Loop Transit, è reso possibile da Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, che ha sottoscritto due accordi strategici separati con i due circuiti globali affinché i possessori delle loro carte contactless, o smartphone con carta abilitata, possano accedere ai mezzi pubblici romani della Capitale, acquistando il titolo di viaggio in questa modalità, estremamente semplice, veloce, sicura, grazie al canale di vendita contactless sviluppato da Atac sull’intera rete di trasporto di Roma.

Milioni di turisti e cittadini specialmente provenienti da paesi Asiatici potranno usufruire del servizio a bordo di tutti i mezzi di trasporto di Roma: il servizio è attivo su tutte le linee di superficie, bus, tram e filobus, così come su tutta la rete metro (Linee A, B/B1 e C), in aggiunta ad alcune linee ferroviarie urbane. Diversi sono i vantaggi, sia per i passeggeri, sia per la mobilità urbana nel suo complesso: nessun bisogno di acquistare preventivamente il titolo di viaggio, massima comodità e sicurezza nell’acquisto, garanzia della miglior tariffa applicata calcolata sul percorso effettuato nelle 24 ore, più fluidità nell’accesso ai mezzi pubblici.

“Gli accordi presi con JCB international e UnionPay, testimoniano nuovamente come Nexi abbia la tecnologia, la scala e le competenze per operare con successo a livello globale. Nello specifico, siamo particolarmente orgogliosi di rendere una città italiana, Roma, la prima città in Europa a offrire questo servizio a un bacino potenziale di milioni di cittadini asiatici, accelerando inoltre il processo di digitalizzazione dei titoli di viaggio a Roma”, ha affermato Filippo Maria Signoretti, Merchant Solutions Director Italia di Nexi.

Ray Shinzawa, Managing Director, JCB International (Europe), ha affermato: “JCB offre una proposta unica agli operatori di trasporto Europei che cercano un partner affidabile a supporto della loro crescita futura. Questa entusiasmante partnership conferma il nostro impegno nel fornire le migliori soluzioni ai nostri titolari di carta e partner commerciali in tutta Europa, aprendo le porte a nuovi progetti nel settore del trasporto pubblico".

Mr. Yang Shengliang, Head of UnionPay International Europe Branch, ha commentato: “In quanto circuito leader mondiale dedicato a migliorare l’esperienza di pagamento per I viaggiatori di tutto il mondo, UnionPay è entusiasta di collaborare con Nei nell’introdurre il servizio di Open Loop Transit a Roma. Questa iniziativa innovativa non solo semplifica l’esperienza di viaggio per i titolari di carte UnionPay, ma sottolinea anche il vostro progresso nel promuovere soluzioni di pagamento innovative ed omogenee in tutta Europa”.

Il servizio, attualmente già disponibile per i passeggeri in possesso di carte Mastercard, Visa ed American Express è stato esteso ed è attivo per i possessori di carte JCB e UnionPay.