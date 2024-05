Leasys: forte crescita nel 2023 post-fusione con Free2move Lease

Leasys, frutto della joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, ha annunciato i risultati finanziari e operativi significativi per l'anno 2023,

segnando il primo anno completo di operazioni dopo il consolidamento con l'ex Free2move Lease.

Nel dettaglio finanziario, l'attivo totale di Leasys è cresciuto di 2 miliardi di euro, raggiungendo un impressionante 7.5 miliardi di euro, evidenziando un aumento del 32% su base annua. Il fatturato complessivo ha mostrato una solida crescita del 15%, totalizzando 1.9 miliardi di euro. Il margine di noleggio ha segnato una crescita dell'11%, attestandosi a 347 milioni di euro, mentre il Costo del Rischio è rimasto ben controllato al 0.33%, con un calo di 4 punti base rispetto al 2022. Il Risultato Operativo ha mantenuto una stabilità a 201 milioni di euro.

Dal punto di vista commerciale, Leasys ha registrato un incremento del 45% nei suoi ordini, con 177.000 nuove richieste e un aumento della penetrazione sul canale del Noleggio Lungo Termine di Stellantis del 9%, raggiungendo il 43%. Si è osservato anche un notevole miglioramento nella performance dei contratti per veicoli multibrand (+62%), quelli a basse emissioni (LEV +40%) e quelli commerciali leggeri (LCV +115%). La flotta gestita ha raggiunto 870.000 veicoli, con un incremento del 5% rispetto ad aprile 2023, allineandosi all'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli entro il 2026.

Rolando D’Arco, CEO di Leasys, ha commentato: "Il 2023 è stato un anno cruciale per la nostra azienda. Abbiamo dimostrato eccezionali capacità nel navigare un periodo di significativo cambiamento storico e consolidamento. Questi risultati sono una testimonianza delle nostre capacità e un segnale forte verso le nostre ambizioni future."

Leasys si impegna anche nella trasformazione digitale, avendo lanciato una piattaforma E-commerce nei Paesi Bassi, con piani di espansione in altri mercati, e migliorato My-Leasys, la piattaforma digitale per Fleet Manager. L'azienda ha anche investito in diversificazione delle fonti di finanziamento e ottimizzazione dei costi operativi per mitigare l'impatto di un contesto macroeconomico difficile, generando 1,4 miliardi di euro tramite il suo primo Programma di Emissioni EMTN e estendendo il suo programma di cartolarizzazione a 1,1 miliardi di euro.

Sul fronte della sostenibilità, Leasys punta a che il 50% dei nuovi contratti entro il 2026 siano per veicoli a basse emissioni, promuovendo una mobilità più sostenibile e accessibile. Con oltre 1.300 dipendenti in 11 paesi, Leasys continua a valorizzare l'integrazione e il talento attraverso un dialogo multiculturale e un'organizzazione inclusiva, pietre miliari per il successo futuro dell'azienda.