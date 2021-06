Polizia sequestra reperti storici di grande valore a Roma

Reperti archeologici di inestimabile valore sono stati sequestrati dalla polizia di Roma, in via Frascati nel quartiere Appio, su segnalazione di un archeologo. Nell'ambito dell'operazione sono stati denunciati tre soggetti per ricettazione e violazione degli articoli 175 e 176 del codice dei beni culturali e del paesaggio. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terra' alle ore 10.00 presso il Commissariato Appio.