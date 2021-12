Prato, festini a base di droga: prete patteggia 3 anni e otto mesi

Prato, prete arrestato per droga: condannato a 3 anni e 8 mesi. Il giudice ha accordato il patteggiamento della pena

Il gip del tribunale di Prato ha condannato a 3 anni e 8 mesi don Francesco Spagnesi, ex parroco della chiesa dell'Annunciazione alla Castellina a Prato, che il 14 settembre scorso era stato arrestato con le accuse di spaccio e traffico di droga, per aver acquistato sostanze stupefacenti usata in festini hard, e appropriazione indebita, per aver sottratto il denaro alla sua parrocchia.

La pena è stata patteggiata, tenendo conto del parere favorevole della Procura, ed è stata giudicata congrua dal gip: il parroco probabilmente sconterà i 3 anni e 8 mesi ai servizi sociali e con permanenza in una comunità terapeutica per curare la sua tossicodipendenza.

La Procura aveva dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento, avanzata dai legali di don Spagnesi, perché il sacerdote aveva collaborato con gli inquirenti. Nel frattempo era caduta l'accusa di tentate lesioni gravi, che riguardava la possibilità che il parroco avesse taciuto malattie sessualmente trasmissibili ai suoi partner.

Nel corso dell'udienza di oggi, il gip del tribunale di Prato ha accordato il patteggiamento a una pena di 3 anni e 2 mesi anche al compagno di don Spagnesi, che era accusato di concorso in acquisto e spaccio di droga.

