Ragazza in fin di vita, quindici coltellate.Aggredita brutalmente da un 16enne

Marta, una ragazza 26enne di Mogliano Veneto lotta in ospedale tra la vita e la morte. E' stata colpita con quindici coltellate da un 16enne, forse per una rapina degenerata, ma non si escludono altri motivi. L’aggressione - si legge sulla Stampa - è avvenuta poco prima delle 17 di ieri. La giovane runner moglianese stava correndo lungo via Marignana, una strada alberata di campagna, quando alle sue spalle, è apparso l’aggressore, un giovane in sella a una bicicletta. Il giovane è sceso rapidamente dalla bici. Con sé aveva un coltello da cucina. Prima ha minacciato la ragazza e poi le è saltato addosso. Marta Novello s’è difesa strenuamente, gridando aiuto. Entrambi hanno lottato nel fossato. Il sedicenne, con una rabbia inaudita, ha colpito con almeno una quindicina di fendenti la runner.

A lanciare l’allarme - prosegue la Stampa - sono stati due operai che avevano appena staccato dal lavoro. Passando con un furgone per il luogo dell’aggressione hanno notato la bicicletta del l’aggressore riversa a terra. Inizialmente hanno pensato a un incidente e si sono fermati. Hanno aiutato prima il ragazzo a uscire dall’acqua, poi hanno fatto lo stesso con la donna. Solo dopo averla distesa sull’asfalto si sono accorti che era coperta di sangue e aveva delle ferite. Capendo che non si trattava di un incidente stradale ma di un’aggressione, hanno immediatamente lanciato l’allarme ai carabinieri, bloccando il giovane che sembrava sotto choc. Il sedicenne è stato arrestato per tentato omicidio su disposizione del tribunale dei minori.