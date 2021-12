Ragazza uccisa con un colpo di pistola: sgomento nel catanese, aveva 27 anni

Giallo a Catania, ascoltati amici e familiari della vittima per tutta la notte

Giallo a Misterbianco, nel catanese, all’indomani della serata di sangue: una donna di 27 anni, Giovanna Cantarero, da tutti conosciuta come ‘Jenny’, e’ stata uccisa con un colpo di pistola al volto in un panificio-pasticceria di via Alfredo Nobel all’angolo con via Allende alla periferia del centro abitato tra i quartieri Montepalma e Lineri, al termine del turno di lavoro, poco dopo le 21.30.

Dolore e strazio fino a tarda notte sotto la pioggia, con familiari e amici arrivati sul posto. La donna aveva con sè una busta con il pane trovato in strada vicino al corpo senza vita. La vittima lascia una figlia piccola di appena due anni.

Sono i carabinieri e uomini del reparto Sis che indagano sul grave fatto di sangue. Tutta la notte sono stati ascoltati amici e familiari della vittima ed ricostruire le ultime ore di vita e le frequentazioni di ‘Jenny’ per risalire al movente di quello che al momento resta un ‘giallo’. I militari dell’Arma, coordinato dalla Procura etnea, al momento non escludono alcuna ipotesi.