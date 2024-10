Ragazzo salvato in mare da un pescatore dopo ore alla deriva: "Io, vittima di baby gang"

Bari, ragazzo salvato in mare da un pescatore mentre stava annegando. La confessione choc: "Io, vittima di una baby gang"

Un giovane di 19 anni è stato salvato in mare da un pescatore a Bari dopo essere rimasto in acqua per ore con le mani legate. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura che sta cercando di verificare il racconto della vittima. Il giovane, che poteva rischiare di morire per ipotermia, avrebbe riferito di essere stato vittima di una baby gang.

Un gesto davvero folle che poteva costare la vita del ragazzo. Forse una challenge sui social? O un ricatto? A queste domande saranno gli inquirenti a cercare di dare una risposta. Nel frattempo nelle prossime ore partiranno i primi interrogatori.