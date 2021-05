A Raggi voto zero anche su partecipate e sport, grazie al disastro-Frongia

di Andrea Catarci*

Nel giro di pochi giorni – mentre arrivava il richiamo deciso della Soprintendenza di Stato per l’osceno asfalto della ciclabile del Tevere in violazione di ambiente e regole - la Sindaca Raggi ha ricevuto le dimissioni di Daniele Frongia da assessore allo sport e ha disertato la convocazione della Corte dei Conti sulle partecipate. Si tratta della sedicesima modifica della squadra di governo e di una vera e propria fuga di fronte all’autorità di controllo sulla contabilità pubblica. Dietro c’è il fallimento delle politiche per lo sport e la pessima gestione delle aziende capitoline, su cui la giunta M5s merita zero in pagella.

L’ex assessore Frongia è una delle figure più rappresentative del M5s romano. Elemento di spicco dell’esecutivo fin dall’insediamento, ha lasciato l’incarico per trasferirsi al Ministero delle Politiche giovanili. Guardando ai risultati ottenuti saranno davvero in pochi a rimpiangerlo! Si è distinto come uno dei protagonisti del “no” pregiudiziale alla candidatura olimpica; ha svolto un ruolo di primo piano nella surreale vicenda dello stadio a Tor di Valle; ha lasciato nel degrado il Flaminio limitandosi a un piano di conservazione che neanche assomiglia a un progetto; ha contribuito a bloccare l’iniziativa del Municipio Roma I e a rinunciare al connesso finanziamento regionale su Campo Testaccio; ha fatto pochissimo (un bando tardivo) per la riqualificazione del Pala Tiziano che nel 2016 aveva indicato come “uno dei simboli della rinascita”. Quelle citate e altre prestigiose strutture del centro, adeguatamente curate e valorizzate, configurerebbero una specie di “distretto dello sport”, un patrimonio da mettere a disposizione dell’intera città. Invece sono ridotte a macerie.

Allontanandosi dalle Mura Aureliane la musica non cambia. Dei 163 impianti comunali più di 90 hanno convenzioni scadute e 15 risultano chiusi. Grazie al regolamento approvato a marzo 2018 che ha finito per peggiorare il quadro, ai pasticciati bandi prodotti e a quelli sbagliati e rinviati, ai discutibili affidamenti diretti a federazioni nazionali, all’esiguità delle risorse economiche per migliorie e al blocco amministrativo, si sono bloccate attività da cui dipende la qualità della vita dei rispettivi quartieri. Per tutti si ricordino le chiusure della piscina Azzurra 7 al Quarticciolo e della palestra Artiglio alla stazione Tiburtina. Stessa disfatta sui centri sportivi municipali, cioè le palestre degli istituti scolastici affidate ad associazioni sportive per offrire alla cittadinanza corsi a prezzi contenuti: è stata prima promessa e poi negata la sacrosanta cancellazione degli affitti per il periodo di chiusura causa covid19, generando difficoltà in parecchie realtà. Nei bilanci, infine, davvero esigue sono state le risorse dedicate a sport di base e associazioni sportive dilettantistiche.



Il buio sulle partecipate romane

Sulle aziende partecipate il buio è completo. Nel rifiutare di prendere parte all’incontro sull’argomento convocato dalla Corte dei Conti - dopo il deferimento in cui si evidenziano sovrapposizioni gestionali, documenti contabili non approvati, strategie inefficaci, deficit in aumento, consulenze eccessive e inutili, usufrutti che da gratuiti diventano onerosi, affitti in ingiustificato aumento - c’è tutto l’imbarazzo di chi non sa più che pesci pigliare. Ad aprile la stessa Prima cittadina aveva chiesto e ottenuto di rimandare ad altra data, a maggio si è dileguata: a rispondere sono rimasti il Vicesindaco e Assessore alla mobilità Pietro Calabrese e l’Assessore al bilancio Gianni Lemmetti, senza alcuna delega, insieme a dirigenti interni e amministratori societari.

La Corte ha incalzato Roma Capitale in particolare sui bilanci 2019 e 2020 di Roma Metropolitane, sull’obsoleto parco mezzi e sulla situazione critica del concordato di Atac, su compensi giudicati troppo alti, insistendo nel delineare quel “quadro di sostanziale ‘assenza’ del socio pubblico nei confronti delle società in house” già richiamato nella relazione. In risposta pare sia emersa l’intenzione di rivisitare il piano di razionalizzazione delle partecipate, fatto lo scorso anno, visto che nel merito delle questioni sollevate e sull’assenza di un filo logico nell’azione strategica condotta c’è ben poco da obiettare. La giunta Raggi continua a s-governare Roma e lo farà fino all’ultimo istante. Le destre sono forti e nonostante non abbiano ancora indicato un candidato sono sicure di avere in mano l’accesso al secondo turno. La coalizione democratica che il 20 giugno andrà a primarie non può sbagliare, se intende evitare che il futuro riservi altri anni di declino alla nostra Capitale.

*Andrea Catarci, coordinatore del Comitato scientifico di Liberare Roma