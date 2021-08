Rave Viterbo, "La droga? Auto con cartelli dei prezzi: chetamina 5 €, Lsd 10"

Rave, "La droga? Auto con cartelli dei prezzi: chetamina 5 €, Lsd 10"

Il rave di Viterbo si è concluso ieri con l'intervento delle forze dell'ordine, che dopo 5 giorni di trattative fallite sono riusciti a far sgomberare il terreno di Valentano dove si svolgeva la festa. Un grupppo di circa 300 persone ha provato poi a spostarsi poco più distante da lì, sulle rive del lago di Bolsena, ma il tentativo è fallito: subito intercettati e mandati via. Della vicenda, diventata una questione politica, resta il racconto di chi a quell'evento era presente. "Quindici stage con casse acustiche, - spiega l'italo romeno Andrei di 24 anni al Corriere della Sera - la musica elettronica sfondava l’orizzonte, perfetta. "Sulle auto erano stati allestiti cartelli con i prezzi delle sostanze. Chetamina: 5 euro. Lsd: 10 euro. E via così. Poi c’erano i “laboratori” della riduzione del danno dove le sostanze venivano preventivamente analizzate per non correre rischi inutili».

Il prequel di Valentano - prosegue il Corriere - si è scritto in Francia: «A maggio scorso, un free party con 5 mila persone a Redon, in Bretagna. Solo che lì la polizia ha caricato quasi subito. Il prossimo appuntamento è per l'1 settembre in Albania. Ma dove si svolgerà esattamente non lo sappiamo neppure noi che siamo nei gruppi Telegram dedicati agli eventi» spiega, paziente. Cinque giorni a mangiare pizza fatta con la farina di canapa spiega: «Era la specialità della festa. Se non ti fai spendi poco. Io me la sono cavata con quaranta euro in cinque giorni, più i soldi del treno per tornare a Modena».