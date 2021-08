Viterbo, rave si sposta a Bolsena. Polizia beffata, in 300 sulle rive del lago

Viterbo, rave si sposta a Bolsena. Polizia beffata, in 300 al lago

Neanche il tempo di sgombrare l'area di Valenzano dove era in corso il rave abusivo con 10 mila persone che da sei giorni occupavano la zona dei boschi, che la festa si è immediatamente spostata poco più in là, con un veloce passaparola i ragazzi si sono dati appuntamento sullle rive del lago di Bolsena, in località "Campi di Bisenzio". Un centinaio di tra camper e autovetture con a bordo oltre 300 persone, sono state nuovamente allontanate.

Secondo la questura di Viterbo, nelle ore notturne si è registrato un notevole afflusso in uscita di mezzi provenienti dal raduno musicale tenutosi nel terreno sul Lago di Mezzano. Nei varchi di uscita presidiati i partecipanti all'evento sono stati identificati. Nelle prime ore del mattino le forze dell'ordine si sono avvicinate al sito del raduno verificando una ridotta presenza: le persone rimaste vengono identificate ed invitate ad allontanarsi. Al momento restano "un centinaio di mezzi e circa 250 persone".