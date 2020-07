Ravenna, 13enne si sente donna. Il giudice dice sì al cambio di nome in Greta

Dal Tribunale di Ravenna arriva una sentenza destinata a fare giurisprudenza. I genitori di una 13enne hanno deciso di rivolgersi alla magistratura, perchè loro figlio, nato maschio si sente donna e hanno chiesto e ottenuto che il nome sulla carta d'identità venisse cambiato in Greta. Dopo il ’coming out’ che risale ormai a due anni fa, una 13enne ravennate – nata all’anagrafe con un nome maschile – aveva promosso una battaglia civile per chiedere una legge sul riconoscimento delle persone transgender. E ora questo desiderio, da lei rivendicato come diritto, si è tradotto in un ricorso al Tribunale, con il giudice che ha dato parere favorevole. Il secondo passaggio sarà un cambio anche di sesso attraverso un intervento chirurgico. Anche se, precisa subito la madre, "quest’ultimo non avverrà prima della maggiore età".