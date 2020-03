Record di contagi: 2.249 in un giorno. Superata quota mille vittime: più 189

Coronavirus, Borrelli: 12.839 malati, 2.249 più di ieri - Sono 12.839 i malati di coronavirus in Italia, 2.249 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 15.113. I numeri sono stati dati dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile in diretta Sky Tg24. "Ci sono 5036 persone in isolamento, 1153 terapia intensiva. Il numero dei deceduti è di 188". I guariti di oggi sono 213 ed in totale 1258.



Coronavirus: Borrelli, distribuite 1,2 mln mascherine - A oggi sono stati distribuiti oltre 4 milioni di dispositivi, con 1,2 milioni di mascherine. Lo ha detto il commissario all'emergenza Angelo Borrelli nel punto stampa. "Abbiamo piu' di 4.600 uomini - ha spiegato - 2.159 in piu' rispetto a ieri, per quanto riguarda il sistema di Protezione Civile. 1.700 volontari, 2.700 strutture operative. Abbiamo gia' distribuito oltre 325 ventilatori e altri 116 che sono in distribuzione in Lombardia, Marche e Veneto".



Coronavirus:Iss,possibile circolazione limitata Sud - "E' possibile che al Sud possa esserci una circolazione piu' limitata del nuovo coronavirus e che i picchi di pazienti che necessitano di terapia intensiva non siano cosi' importanti come e' stato al Nord, a patto che si rispettino le attuali misure stringenti di contenimento". Lo afferma all'ANSA il presidente dell'Istituto superiore di sanita', Silvio Brusaferro: "Al Sud i casi sono ancora limitati e se si agisce in un momento iniziale della curva epidemica si puo' intervenire in modo significativo. Ancora piu' cruciale, in tali aree, e' dunque il rispetto delle misure".



Coronavirus, Gallera: In Lombardia 127 nuovi decessi: totale 744 - "I decessi in Lombardia legati al coronavirus sono saliti a 744, 127 in più di ieri". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Coronavirus, Gallera: In Lombardia 8.725 positivi, 4.247 ricoverati - "I numeri sono crescenti: l'efficacia di queste misure, dal provvedimento di domenica sera in poi, si vedranno tra qualche giorno. I positivi oggi sono 8.725, con una crescita di 1.445, non esponenziale ma in linea con i giorni scorsi". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che dei pazienti positivi, 1.146 sono a Milano."I ricoverati - ha aggiunto Gallera - sono 4.247, 395 in più di ieri, con una crescita leggermente inferiore rispetto a ieri. Ce ne sono 45 in più in terapia intensiva. Dobbiamo avere la possibilità di dimissioni o di ricoverare altrove, altrimenti non reggiamo. Però abbiamo la notizia positiva di 1.085 dimessi, mentre ad oggi abbiamo 1067 posti in terapia intensiva, 120 posti più di ieri: è stato fatto un lavoro incredibile".