Reggio Emilia, sparatoria tra bande di giovani in centro: 5 feriti, un arresto

"Arrestato dai poliziotti di Reggio Emilia il presunto responsabile del ferimento, con arma da fuoco, di 5 giovani in centro citta' avvenuto nella tarda serata. Sequestrata l'arma che risulta rubata": lo ha scritto su Twitter la Polizia di Stato, dopo la sparatoria scoppiata ieri a tarda ora in piazza del Monte, nel centro della citta' emiliana.

La Polizia, nel corso della notte ha sentito alcuni dei presenti in piazza del monte, luogo della sparatoria. Il giovane avrebbe sparato con una pistola di piccolo calibro, una scacciacani modificata, per poi fuggire tra la folla terrorizzata dagli spari. Secondo gli inquirenti la sparatoria sarebbe avvenuta durante una discussione, degenerata poco dopo in una lite, tra giovani.

"E' un fatto molto grave - ha detto il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, ieri sera sul posto - che non puo' accadere nella nostra citta'. Mi auguro che i responsabili vengano individuati quanto prima e puniti con severita', perche' fatti come questo non devono accadere e vanno necessariamente stroncati".