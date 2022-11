Renzi sulla Moratti: "Interessante". Calenda su Conte: "Qualunquista"

Renzi: "Moratti candidata in Lombardia? Molto interessante"

"Credo che si debba sempre rispettare le idee di tutti ma è stata una bella scelta quella di Calenda di convocarci qui, un dovere per tutti di combattere per una pace giusta. Non voglio polemizzare con le altre piazze, è assurdo farlo come ha fatto questa mattina Giuseppe Conte. Penso di dover dire che non c'è pace senza giustizia". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della manifestazione per la pace in Ucraina organizzata dal Terzo Polo a Milano.

"Nei prossimi giorni e settimane il Terzo Polo, quindi Azione e Italia e altre forze politiche che lo sostengono faranno le scelte ufficiali. Credo che la candidatura di Letizia Moratti" alla guida di Regione Lombardia "sia una candidatura molto interessante" ha aggiunto il leader di Italia Viva. "Per quello che mi riguarda - ha spiegato Renzi - trovo particolarmente interessante che ci sia una candidatura proveniente da centrodestra in Lombardia e più proveniente dal centrosinistra nel Lazio. Due candidature che danno il senso di un’operazione riformista. Moratti ha avuto il coraggio di dire che i provvedimenti pro no vax sono un errore l’ho molto apprezzato. Ma ci siamo decisi i compiti e sarà Calenda a gestire questo dossier, sempre d’accordo con noi ma in prima persona".

Calenda: "Conte è un qualunquista"

"C'è una definizione per Giuseppe Conte: si chiama qualunquismo, e nella cultura italiana il qualunquismo è di destra, non c'entra niente con la sinistra". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della manifestazione per la pace in Ucraina organizzata a Milano dal Terzo Polo. "Conte - ha spiegato Calenda - è stato con Salvini quando era Putinista, è filo Trumpiano, ha firmato la via della seta con i cinesi e poi ha deciso che è progressista. Adesso ha deciso che è pacifista, domani deciderà che è comunista e tra quattro giorni diventerà nazionalista".

"Non dirò una parola sulla questione delle regionali in Lombardia, siamo qui per l'Ucraina. Bello che ci sia Letizia Moratti in piazza, non è un monopolio della sinistra" ha aggiunto il leader di Azione. "E’ importante - ha spiegato Calenda - che ci siano personalità che vanno oltre gli schieramenti politici ma questa manifestazione non deve essere politicizzata".