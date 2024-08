Rimini, avvocato di giorno e spacciatore di notte: arrestato 45enne

Rimini, avvocato 45enne spaccia in diversi locali della movida. Colto in flagrante, l'uomo è stato arrestato

Un avvocato di 45 anni è stato arrestato dalla polizia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione della disciplina della tutela sanitaria dell’attività sportiva e della lotta contro il doping. Infatti, l'uomo è stato colto in flagrante mentre spacciava all'interno di uno dei locali più affollati di Rimini, distribuendo dosi da un marsupio che teneva a tracolla. In seguito alla perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti hanno trovato una mole ingente di sostanze stupefacenti (tra droghe, pastiglie e fiale dopanti) e delle armi detenute legalmente (una pistola e un fucile). Visto l'arresto e la disposizione della misura cautelare ai domiciliari da scontare nella sua abitazione, però, anche le armi gli sono state sequestrate.

Come è stato colto in flagrante l'avvocato-spacciatore

La polizia di Rimini è arrivata all'avvocato 45enne durante l’attività di monitoraggio delle zone più interessate dalla movida, fra Riccione e Rimini, finalizzate al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, la squadra Mobile aveva raccolto informazioni riguardanti un uomo, di professione avvocato, che spacciava all'interno di un noto locale notturo di Riccione durante le serate di maggior afflusso. Così, in una notte di questo weekend, nell’ambito di un servizio specifico effettuato all’interno della discoteca, gli agenti lo hanno notato mentre, con rapidi contatti, si avvicinava ad altri soggetti, armeggiando col materiale custodito all’interno di marsupio che indossava, tanto da far ritenere che stesse effettuando delle cessioni di droga.

Le perquisizioni e le sostanze trovate

Dopo averlo perquisito e avendo trovato alcune dosi di ecstasy e di ketamina, i militari si sono fatti condurre nella sua abitazione e hanno perquisito anche quella. Lì, hanno trovato (e sequestrato) diverse quantità di svariate sostanze stupefacenti, quali: 3kg di marijuana, 1 kg circa di hashish, 100 gr di cocaina, 74 pastiglie di ecstasy, 11 gr di polvere di ecstasy, 5 gr di ketamina, 59 fiale e 114 compresse di anabolizzanti e sostanze dopanti varie, nonché numeroso materiale per il confezionamento, due bilancini, una macchina per la termosaldatura-sottovuoto e circa 22mila euro in contanti. Il tutto, in parte, nascosto nel sottofondo di un tavolino da salotto. Sempre all’interno dell’abitazione, sono stati trovati decine di narco-test, utili all’identificazione del tipo di sostanza utilizzata.