Rita De Crescenzo a processo per traffico di droga. La tiktoker: "Fatti del passato, non ho mai spacciato"

Da Roccaraso al tribunale: Rita De Crescenzo a processo per spaccio di droga

L'influencer napoletana Rita De Crescenzo è finita sotto processo per spaccio di droga. I fatti contestati risalgono al 2015, ma è solo nel 2017 che la 45enne venne arrestata a conclusione di un'indagine che coinvolse il clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia. Oggi, quella che doveva essere una giornata importante in tribunale, con la requisitoria del pm, è stata rinviata per un impedimento da parte di uno degli avvocati degli imputati. La tiktoker è accusata di cessione di stupefacenti e di aver gestito autonomamente dei clienti, rifornendosi da un altro pusher.

Da lontano, in assenza in aula, De Crescenzo ha voluto precisare la sua versione dei fatti, pubblicando un video su TikTok dove dichiara che sono "fatti del passato" che lei "ha già raccontato". Ha anche ribadito di aver fatto uso di droghe, ma ha chiarito di non averle mai vendute.