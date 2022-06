Roberto Farnesi e la prima estate da papà della piccola Mia

L'attore Roberto Farnesi è al mare per la prima volta nel 'ruolo' di papà

La felicità di Roberto Farnesi è palpabile, come si vede dagli scatti pubblicati da Diva e donna. L'attore sex symbol, in questi giorni si gode le vacanze con la compagna Lucya Belcastro e la loro piccola Mia, nata il 22 novembre 2021, a Marina di Pietrasanta. Nonostante tra i due passino 25 anni di differenza, la coppia appare innamorata e affiatata, stanno insieme da quasi otto anni.

Farnesi, il prossimo 19 luglio, compirà 53 anni e questa è la sua prima estate da papà, recentemente ha dichiarato: "Non ho alcun problema ad ammetterlo: sono completamente rimbambito. É una gioia immensa, un'emozione unica, travolgente: cambia davvero tutto. Me lo dicevano in molti, ma non immaginavo una cosa così: si innescano meccanismi fortissimi".

Mentre a proposito di Lucya afferma: "Non so se staremo insieme tutta la vita, spero di sì, ma sono felice che sia la madre di mia figlia. Lei è una mamma splendida, giovane e piena di energia".