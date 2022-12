Rocco Siffredi e il premio di Ortona: "Lustro alla città". Scoppia la polemica

Rocco Siffredi e il premio "28 Dicembre". Gli ortonesi non ci stanno

Rocco Siffredi è finito al centro di una polemica nel suo paese di origine: Ortona. Il sindaco del comune abruzzese, infatti, ha deciso di assegnare all'attore di film per adulti e regista l'ambito riconoscimento: il premio 28 Dicembre, destinato a chi ha dato lustro alla città. Il sindaco, il civico Leo Castiglione, - si legge sul Messaggero - ha motivato così la decisione: "Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali". Il caso è diventato anche politico dal momento che la minoranza in Comune, con il gruppo Solo Ortona nella testa, ha evidenziato le criticità.

"È stata fatta una scelta più sullo stile di un comitato feste, con il sindaco che non ha voluto condividere la scelta con gli altri consiglieri - ha detto Ilario Cocciola -. Questo metodo mortifica anche l'uomo Rocco, utilizzato per un messaggio mediatico che in sostanza suona in maniera falsa e ipocrita. Dal canto suo - prosegue il Messaggero - Siffredi ha ostentato tranquillità: «Questo - ha spiegato - è sicuramente il premio più importante che abbia ricevuto. Ho accettato con convinzione perché credo che i tempi siano ormai maturi, dopo aver lavorato tanto. Le finalità sociali? Non tutti i premiati nel passato le incarnavano». Cerimonia di consegna il 28 dicembre. «Ci sarò, con tutta la famiglia» assicura Rocco.