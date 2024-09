Crolla un cavalcavia a Torrenova. Cantiere sull'A1, guarda il video

Il crollo sotto il peso di due mezzi al lavoro



Le gru al lavoro, di notte, una di fronte all'altra con le luci artificiali a illuminare il cavalcavia da demolire. Che improvvisamente crolla sotto il peso dei due mezzi. È successo nella notte tra sabato e domenica sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Torrenova e l'allacciamento con il Gra che era stato chiuso in entrambe le direzioni, per consentire attività di competenza Anas connesse al rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata, tra cui la demolizione del vecchio cavalcavia di svincolo di Torrenova. Durante i lavori, ad opera di una ditta appaltatrice, poco dopo l'una di questa notte per motivi che sono al vaglio delle autorità competenti l'impalcato dell'opera in via di demolizione ha ceduto finendo per occupare interamente il piano autostradale sottopassante interdetto alla circolazione.

Il video con le clamorose immagini del crollo (fonte www.corriere.it)