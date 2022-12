Roma, foto ricordo degli ex studenti del liceo dei vip, con saluto romano

Roma, la foto ricordo con saluto romano di tredici ex studenti del perstigioso liceo dei vip De Merode: scoppia la polemica

Tredici ex studenti del prestigioso liceo della Capitale, il San Giuseppe De Merode, hanno ben pensato di farsi immortalare per la foto ricordo mentre facevano il saluto romano davanti alla scuola. La notizia è riportata da La Repubblica, il fatto risale all' 8 dicembre scorso. I membri del gruppo hanno fatto subito circolare la foto scatenando numerose polemiche.

Il liceo San Giuseppe De Merode in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, ogni anno apre le porte ai suoi ex allievi per la messa del mattino. I ragazzi si riuniscono prima all’interno dell’istituto per poi spostarsi verso piazza di Spagna, per assistere alla venerazione del Papa per la madonnina dell’Immacolata.

I tredici ex studenti quindi, prima di assistere alla cerimonia con Papa Francesco, hanno compiuto questo gesto ignobile, da cui il dirigente scolastico Alessandro Cacciotti si è dissociato duramente: "Il San Giuseppe De Merode stigmatizza con indignazione la foto dei ragazzi, che non sono più suoi alunni, fatta davanti al suo edificio e si dissocia completamente dall’ideologia fascista. L’Istituto è 'House of Life' e un suo direttore ha inscritto il suo nome tra i 'Giusti delle Nazioni'. Diffidiamo gli autori affinché rimuovano la foto, ci riserviamo di portare avanti eventuali azioni legali".

Durante la seconda guerra mondiale l’allora direttore del De Merode, Sigismondo Ugo Barbano, salvò 40 ebrei perseguitati dai nazisti. Insomma, si tratta di un’istituzione che negli anni si è distinta contro l’antisemitismo. Per questo il gesto, legato all’ideologia nazista e fascista, sta facendo ancora più rumore.