Roma, grande incendio vicino al Tribunale. Evacuata la sede Rai di via Teulada, sospesa “Estate in diretta”

Un vasto incendio è scoppiato su Monte Mario a Roma, nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio. Evacuate quattro palazzine, 40 persone dall'Osservatorio Astronomico, la sede Rai di via Teulada. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell'area si sente odore di bruciato. A causa del rogo, sviluppatosi nella sterpaglia, sono chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione Piazzale Clodio. Sul posto squadre di vigli del fuoco e volontari delle associazioni di protezione civile.

"Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare", ha scritto su Facebook Sigfrido Ranucci, postando un video delle fiamme con un elicottero dei vigili del fuoco impegnato sul posto. "Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada", questo il racconto di alcuni abitanti di Monte Mario scesi in strada per paura del grande rogo che sta bruciando la collina e minacciando le case. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione per spegnere le fiamme anche elicottero Drago VF159 e sta arrivando in ausilio dall'Aquila un altro elicottero.

A causa dell’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio, Rai1 è stata costretta a sospendere la prima parte di Estate in diretta. Il fuoco sarebbe partito da un’ampia area di scambio e parcheggio alla fine di via Teulada, a soli 300 metri dagli studi Rai.

Nunzia De Girolamo, conduttrice di Estate in diretta, ha pubblicato una serie di Instagram stories girate mentre evacuavano l'edificio Rai per comunicare al pubblico il motivo della sospensione della puntata: "Noi stiamo evacuando l’edificio. Come potrete vedere, sono andati via tutti. Adesso ci rimproverano se non scappiamo. Ci vediamo domani. L’incendio è serio". La conduttrice ha continuato a tenere aggiornati i suoi follower pubblicando i video girati durante l'evacuazione. Mentre una voce registrata chiedeva ai presenti di allontanarsi dall'edificio, De Girolamo ha documentato quanto stava accadendo: "Vi vorrei far vedere, scappano tutti. Non mi era mai capitato, nemmeno a scuola, di dover scappare così. Corrono tutti. Io sono per le scale. Questa ci mancava. Siamo rimasti in due qui negli studi". Una volta raggiunta l'uscita, ha mostrato la folla di lavoratori assiepata all'esterno dell'edificio: "Sto facendo La vita in diretta su Instagram". Quindi ha inquadrato le fiamme per poi realizzare l'ultima diretta dalla sua auto: "Ce ne siamo andati quasi tutti. Io ho voluto certificare che stessimo evacuando. Ovviamente non c'era un pericolo immediato. Era una misura precauzionale. Io all'inizio credevo non fosse vero. Pensavo a uno schermo dei miei autori".

Il sindaco Roberto Gualtieri sta effettuando una ricognizione aerea intorno alla zona dell’incendio di Monte Mario con un elicottero dei Vigili del Fuoco (Drago 159 del reparto volo di Roma-Ciampino) assieme al Prefetto di Roma Lamberto Giannini e al Comandate provinciale dei Vigili del Fuoco Adriano De Acutis.