Roma, il prof di Storia alla studentessa: "O ti copri o ti denudi". Bufera

Rimprovero choc del professore all'alunna in top

"O ti copri oppure ti denudi tutta": un professore di storia di un liceo di Roma avrebbe pronunciato questa frase all'indirizzo di una studentessa. Un commento che ha provocato l'ira degli studenti e dei professori che lo hanno accusato di sessismo. L'uomo sarebbe andato anche oltre, con un'altra frase, riferendosi alla stessa ragazza: "E' talmente sexy da farti cambiare sponda", chiamando in causa anche un ragazzo omosessuale.

Come spiega la Stampa, la studentessa di quinta liceo si era tolta la felpa per poi rimanere in aula con un top sportivo. "Di solito il professore fa battutine, ma mai così pesanti. Tutta la classe mi ha mostrato solidarietà" ha confidato la giovane a Il Messaggero. Non riuscendo a reagire alla frase, "ho chiesto solo di andare in bagno e ci sono rimasta 20 minuti".

Come scrive la Stampa "difficilmente quanto denunciato potrà essere smentito, visto che all’episodio ha assistito l’intera classe del liceo. E purtroppo non si tratta di casi isolati, visto che solo negli ultimi mesi un docente di Teramo è stato denunciato per molestie sessuali in classe a tre ragazzine di 14 e 15 anni, a Caltanissetta la squadra mobile ha arrestato un insegnante che avrebbe molestato in più occasioni un’ alunna di undici anni e un professore della Statale di Milano è stato condannato per aver ripetuto abusi sessuali protratti negli anni verso due studentesse che poi hanno trovato il coraggio di denunciarlo".